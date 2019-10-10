2019-10-10T15:25:41+03:00
Происшествия

Под Липецком дельтаплан задел высоковольтные линии и оставил села без света

В каком состоянии пилот и куда он делся, неизвестно
Лия МУРАДЬЯН
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ЧП с дельтапланом под ЛипецкомЧП с дельтапланом под Липецком
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Таинственное ЧП случилось в Лебедянском районе Липецкой области. Там в нелетную погоду потерял управление неизвестный дельтапланерист. Летательный аппарат врезался в высоковольтные линии, из-за чего без света остались несколько населенных пунктов. После отключения на место сразу выехала бригада, рядом с линией валялся разбитый дельтаплан, но самого пилота нигде поблизости не оказалось.

ЧП с дельтапланом под Липецком

ЧП с дельтапланом под Липецком

Как сообщили в пресс-службе филиала «Россети Центр Липецкэнерго», в жилые дома и на предприятия Лебедянского района электроэнергию подали по резервной схеме. На восстановление линии ушло несколько часов, ущерб оценили в десятки тысяч рублей.

В каком состоянии дельтапланерист и куда он делся, пока неизвестно. Если кто стал свидетелем происшествия, могут сообщить по бесплатному номеру 8-800-50-50-115.

ИСТОЧНИК KP.RU

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