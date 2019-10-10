2019-10-10T17:05:12+03:00
Происшествия

Крупный порыв оставил без воды несколько улиц Липецка и военный городок

Ремонт идет на улицах Неделина и Космонавтов
Лия МУРАДЬЯН
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Порыв на КосмонавтовПорыв на КосмонавтовФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
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В Липецке чинят сразу два крупных объекта водопроводных сетей. Одни из них на улице Космонавтов, где прорвало чугунную трубу диаметром 300 мм. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, ее проложили в 1971 году. Из-за ЧП без воды остались улицы Космонавтов, Гагарина, Терешковой, Игнатьева и дома в военном городке. В том районе питьевую воду подвозят к домам №73/3 на улице Гагарина и 20/2 на Космонавтов.

Ремонт на Неделина Фото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

Ремонт на НеделинаФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

Кроме этого ремонт идет на улице Неделина. Там выводят из общей городской системы старую трубу, которая закольцована с основным водопроводом. Для этого пришлось отключить воду на улицах Неделина, Мичурина, Орджоникидзе, Нагорная и проспект Победы. Жителям отключенных улиц воду подвозят по трем адресам: улица Мичурина, 12; Неделина д. 33-47; площадь Победы,7а.

UPD: Порыв на улице Космонавтов устранили, воду подали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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