Какие улицы перекроют в Липецке в воскресенье и как объехать

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-10T16:24:15+03:00

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Международный марафон по бегу, который пройдет в Липецке в это воскресенье, 13 октября, серьезно повлияет на движение в городе. Напомним, что из-за перекрытых улиц в Липецке изменятся маршруты городского транспорта.

Движение в городе закроют в 5 утра по всем маршрутам марафона. Маршрут следующий: площадь Соборная, улица Зегеля, площадь Плеханова, улица Плеханова, Гагарина (до перекрестка со Шкатова, площади Героев и Авиаторов, улицы Космонавтов, Терешковой, Вермишева, кольцо «9 микрорайон», Московская, кольцевая развязка поворот на ЛГТУ, кольцо 9 микрорайона.

Откроют движение только в 17.00. Как пояснили в ГИБДД, перекрытые улицы можно будет пересечь по некоторым перекресткам.

Улицу Плеханова можно проехать по перекресткам с Желябова и Пролетарской, улицу Космонавтов можно пересечь по местным проездам, Терешковой – только в районе ж/д вокзала и по местным проездам. Улицу Гагарина, от Шкатова до площади Авиаторов, можно будет объехать через улицы Тельмана, Вавилова, Кротевича и Нестерова. Кольцо «9 микрорайон» и Московскую – только через Поперечный и Универсальный проезды с выездом на елецкую трассу. А вот улица Циолковского будет закрыта полностью, ее проехать не получится.

Водителей предупреждают, что брошенные на этих улицах машины будут эвакуировать. В целом липчанам советуют воздержаться от поездок на личном транспорте в этот день.

ИСТОЧНИК KP.RU