2019-10-10T16:24:15+03:00
Общество

Какие улицы перекроют в Липецке в воскресенье и как объехать

Город будет перекрыт с 5 утра до 17.00
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Брошенные на улицах машины эвакуируютБрошенные на улицах машины эвакуируютФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Международный марафон по бегу, который пройдет в Липецке в это воскресенье, 13 октября, серьезно повлияет на движение в городе. Напомним, что из-за перекрытых улиц в Липецке изменятся маршруты городского транспорта.

Движение в городе закроют в 5 утра по всем маршрутам марафона. Маршрут следующий: площадь Соборная, улица Зегеля, площадь Плеханова, улица Плеханова, Гагарина (до перекрестка со Шкатова, площади Героев и Авиаторов, улицы Космонавтов, Терешковой, Вермишева, кольцо «9 микрорайон», Московская, кольцевая развязка поворот на ЛГТУ, кольцо 9 микрорайона.

Откроют движение только в 17.00. Как пояснили в ГИБДД, перекрытые улицы можно будет пересечь по некоторым перекресткам.

Улицу Плеханова можно проехать по перекресткам с Желябова и Пролетарской, улицу Космонавтов можно пересечь по местным проездам, Терешковой – только в районе ж/д вокзала и по местным проездам. Улицу Гагарина, от Шкатова до площади Авиаторов, можно будет объехать через улицы Тельмана, Вавилова, Кротевича и Нестерова. Кольцо «9 микрорайон» и Московскую – только через Поперечный и Универсальный проезды с выездом на елецкую трассу. А вот улица Циолковского будет закрыта полностью, ее проехать не получится.

Водителей предупреждают, что брошенные на этих улицах машины будут эвакуировать. В целом липчанам советуют воздержаться от поездок на личном транспорте в этот день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВИЧ-инфекцией в Липецке заразились два подростка
Интернет-мошенник продавал липчанам несуществующую летнюю резину
Игорь Артамонов: «В сельском хозяйстве будут внедряться цифровые инструменты»
Крупный порыв оставил без воды несколько улиц Липецка и военный городок
Под Липецком дельтаплан задел высоковольтные линии и оставил села без света
Игорь Артамонов: «Нам есть чем гордиться»
В Липецке банда подростков угоняла машины, сжигала и сдавала в металлолом
Липчанин из ревности забил любовницу до смерти и получил 7 лет строгого режима
Демографическая ситуация: с начала года в Липецкой области вымерло среднее село
Игорь Артамонов: «Президент поставил задачу — работать в интересах людей»
Обрушились с неба без парашютов – под Липецком прошли тренировки СОБРа
В горящем доме в Липецке пострадал человек
В Липецке сбили 12-летнего школьника
В Липецке ветер повалил дерево и ставил без света дома
В воскресенье в Липецке перекроют улицы и серьезно изменятся маршруты автобусов
Спасатели обеспокоены участившимися ДТП с пешеходами в Липецке
В Липецке электрики ищут водителя, который снес столб с проводами и сбежал
Игорь Артамонов: «Наша задача - ликвидировать очередь на получение жилья детьми-сиротами»
Спасатели предупреждают липчан об усилении ветра
Липчане получили государственные награды на всероссийской выставке «Золотая осень-2019»