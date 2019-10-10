2019-10-10T17:17:46+03:00
Происшествия

Интернет-мошенник продавал липчанам несуществующую летнюю резину

Афериста поймали по «горячим следам»
Лия МУРАДЬЯН
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Мошенника задержалиМошенника задержалиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке жертвой афериста стал 31-летний автомобилист. Мужчина наткнулся в Сети на объявление о продаже летней резины и связался. Связались по телефону, обговорили все детали и покупателя все устроило, включая предоплату, которую затребовал продавец.

Не убедившись, что товар на самом деле существует, мужчина перевел через банкомат на счет мошенника 8200 рублей и стал ждать обещанный товар. Но так и не дождался. После того, как продавец перестал брать трубку, липчанин пошел в полицию.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемого задержали по «горячим следам», им оказался 32-летний мужчина. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 – мошенничество.

Полиция просит граждан быть внимательней и не переводить деньги неизвестным, не убедивщись в надежности продавца. Также не следует никому сообщать данные своей банковской карты, а тем более пин-коды или коды с смс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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