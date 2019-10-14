Сотрудник МЧС в Липецке оказался первым на месте ДТП с детьми

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-14T10:12:42+03:00

Николай Литвинов вытащил зажатого в салоне водителя и вывел детей из стресса [видео]

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Серьезная авария произошла в минувшее воскресенье, 13 октября, в районе села Косыревка в Липецке. Там на 284 километре трассы Р-119 в 14.54 столкнулись грузовик «Сканиа» и «Дэу-Нексия».

В легковушке ехала семья – 38-летний мужчина и дети 5 и 10 лет. По случайности одним из очевидцев аварии оказался сотрудник ГУ МЧС России по Липецкой области Николай Литвинов. Он первым пришел на помощь пострадавшим.

Фура и легковушка столкнулись в Липецке.Видео lipetskmedia.ru

Литвинов вытащил детей из разбитой машины и помог выбраться водителю, которого зажало в салоне смятой иномарки. Также профессиональный спасатель вывел детей из шокового состояния после ДТП. Затем Николай Литвинов передал всех троих подоспевшей на место бригаде «скорой».

Также на место выезжали шесть спасателей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, пострадавшего мужчину увезли в городскую больницу №4, дети получили небольшие ушибы, их отправили в областную детскую больницу для осмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU