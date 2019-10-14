В Липецке отчаянные ремонтники без страховки кидали шифер с пятого этажа
В Липецке очевидцы сняли на камеру, как рабочие ремонтируют кровлю дома №94 по проспекту Победы. Судя по записи, ремонтники нарушили все возможные правила техники безопасности.
На кадрах видно, как отчаянные парни ходят по двускатной крыше без страховок и спецодежды. Рабочие, едва удерживая равновесие, таскают тяжелые листы шифера.
Ремонт крыши.Нарушение техники безопасности при ремонте крыши
Позже эти листы укладывают в импровизированный желоб и отправляют в свободный полет с пятого этажа. Внизу шифер разбивается и во все стороны летят осколки.
– У нас когда меняли кровлю, стопки шифера укладывали на крыше и снимали краном, – приводит пример автор ролика.
Видео прислали депутату облсовета Андрею Трофименкову, который попросил фонд капремонта проверить подрядчика.
ИСТОЧНИК KP.RU