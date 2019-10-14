В Липецке отчаянные ремонтники без страховки кидали шифер с пятого этажа

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-14T09:59:17+03:00

Нарушение всех возможный правил безопасности сняли на камеру [видео]

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В Липецке очевидцы сняли на камеру, как рабочие ремонтируют кровлю дома №94 по проспекту Победы. Судя по записи, ремонтники нарушили все возможные правила техники безопасности.

На кадрах видно, как отчаянные парни ходят по двускатной крыше без страховок и спецодежды. Рабочие, едва удерживая равновесие, таскают тяжелые листы шифера.

Ремонт крыши.Нарушение техники безопасности при ремонте крыши

Позже эти листы укладывают в импровизированный желоб и отправляют в свободный полет с пятого этажа. Внизу шифер разбивается и во все стороны летят осколки.

– У нас когда меняли кровлю, стопки шифера укладывали на крыше и снимали краном, – приводит пример автор ролика.

Видео прислали депутату облсовета Андрею Трофименкову, который попросил фонд капремонта проверить подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU