Горящая на рынке под Липецком «Газель» попала на видео

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-14T10:28:44+03:00

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Пожар случился в субботу, 12 октября, в городе Елец Липецкой области. Там на рынке «Дионис» сгорела грузовая «Газель». О пожаре сообщили в МЧС и на место оперативно прибыл пожарный расчет. Но, судя по записи, которую выложили в соцсети очевидцы, посетители рынка не спешили пропускать пожарную машину.

Горящая "Газель" на рынке в Ельце .

На записи видно, как спецтехника с проблесковыми маячками и спецсигналом пытается подъехать ближе к горящему грузовику. Но многочисленные зеваки расступаются весьма неторопливо. Также недалеко от горящей машины стоят палатки с вещами, которые тоже никто не спешит убирать, что не облегчают работу пожарным.

Судя по кадрам, пожар начался с кабины «Газели», на момент прибытия МЧС, у грузовика горел отсек двигателя и днище. К счастью, пожарные оперативно потушили огонь и спасли большую часть автомобиля и товар. В результате ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU