2019-10-14T10:28:44+03:00
Происшествия

Горящая на рынке под Липецком «Газель» попала на видео

Автопожар случился в Ельце [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пожар случился в субботу, 12 октября, в городе Елец Липецкой области. Там на рынке «Дионис» сгорела грузовая «Газель». О пожаре сообщили в МЧС и на место оперативно прибыл пожарный расчет. Но, судя по записи, которую выложили в соцсети очевидцы, посетители рынка не спешили пропускать пожарную машину.

Горящая "Газель" на рынке в Ельце .

На записи видно, как спецтехника с проблесковыми маячками и спецсигналом пытается подъехать ближе к горящему грузовику. Но многочисленные зеваки расступаются весьма неторопливо. Также недалеко от горящей машины стоят палатки с вещами, которые тоже никто не спешит убирать, что не облегчают работу пожарным.

Судя по кадрам, пожар начался с кабины «Газели», на момент прибытия МЧС, у грузовика горел отсек двигателя и днище. К счастью, пожарные оперативно потушили огонь и спасли большую часть автомобиля и товар. В результате ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дети-инвалиды по зрению прогуляются по парку «Быханов сад»
В Липецке мошенники наживались на экскурсиях для школьников
Пьяный водитель на «Мерседесе» из Рязани устроил лобовое ДТП в Липецке
Рабочему из Казахстана оторвало стопу в Липецке
Идите в лес – пожароопасный сезон в Липецкой области закончился
В Липецке двое детей спаслись в ДТП с фурой благодаря ремням безопасности
Сбербанк провел в Воронеже бизнес-форум «Своё дело»: диагностика вашего бизнеса»
В Липецке отчаянные ремонтники без страховки кидали шифер с пятого этажа
Сотрудник МЧС в Липецке оказался первым на месте ДТП с детьми
Тысячи липчан вышли на уборку мусора и листвы
Липчан просят помочь в поисках 69-летнего пенсионера
Липчане выбрали лучший проект «Звездного» и площадки вокруг
Заплатите за соседа
Роспотребнадзор забраковал детские игрушки и обувь в магазине Липецка
Дмитрий Медведев и Игорь Артамонов обсудили реализацию нацпроектов в Липецкой области
На отключенных из-за аварии улицах Липецка подали воду
В Липецке рецидивист ответит за убитую на пляже девушку 7 лет назад
В Липецке пришлось спилить деревья, чтобы починить водопровод
В центре Липецке рецидивист обворовал киоск
Липчанин по пути из бара поджег две машины, включая грузовик
В Липецке вандалы повредили новый памятник художнику
В Липецке третий день ищут пропавшую 15-летнюю девушку
В Липецке 19-летний парень на «Опеле» въехал в «Нисан»
ВИЧ-инфекцией в Липецке заразились два подростка