В Липецке двое детей спаслись в ДТП с фурой благодаря ремням безопасности

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-14T11:50:40+03:00

За сутки на дорогах региона в 20 авариях пострадали 3 человек и трое погибли

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Прошедшие три дня, с 11 по 13 октября, оказались крайне травмоопасны для участников дорожного движения в Липецкой области. По данным ГИБДД, за это время на дорогах региона в 20 авариях пострадали 30 человек, включая детей и подростков. Два человека погибли.

Так серьезная авария произошла 11 октября в Усманском районе, где столкнулись две женщины за рулем. В ДТП с «Грантой» и «Фольксвагеном» пострадали обе дамы 64 и 48 лет, а также 4-летняя пассажирка иномарки.

В тот же день на платном участке трассы «Дон» 27-летний парень на «БМВ» влетел сзади в автобус «Сетра», водитель и 4 пассажирка легковушки в больнице.

Тем же вечером в Добровском районе 20-летний парень за рулем «пятнадцатой» насмерть сбил 70-летнего пенсионера.

Еще один пешеход пострадал в Грязинском районе вечером 12 октября. В селе Фащевка 15-летний подросток на мотоцикле бил 38-летнего мужчину, которого увезли в больницу. А на следующий день в Грязях сбили 11-летнего школьника, но до больницы дело не дошло.

Также стали известны подробности ДТП, где свидетелем стал сотрудник МЧС, который помог пострадавшим. По информации автоинспекторов, 40-летний водитель фуры наехал на стоящую «Нексию» с 38-летним водителем. Несмотря на жуткие повреждения автомобиля, авария обошлась без тяжелых последствий – всех пострадавших, мужчину и двоих детей, отпустили. Как оказалось, в легковушке все были пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU