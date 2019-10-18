2019-10-18T10:34:33+03:00
Общество

В Липецкой области опасно увеличилось количество крыс и мышей

Из-за грызунов 8 человек заболели геморрагической лихорадкой
Лия МУРАДЬЯН
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Срочно нужна дератизацияСрочно нужна дератизацияФото: Архив КП
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По данным Роспотребнадзора, в Липецкой области отметили превышение эпизоотически безопасного уровня численности грызунов. Мыши, крысы и другие представители попадают в 10% ловушек из 100 за сутки. Более того, среди них в два раза выросло количество животных с опасной болезнью – геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которая передается человеку (ГЛПС). Инфицированные грызуны в Липецкой области встречаются на всех точках наблюдения. Их количество в 15 раз больше благополучного показателя.

Медики зафиксировали 8 случаев ГЛПС у людей. В каждом случае источниками были мыши в многоквартирных домах, в частном секторе, на территории садов и даже на производственных предприятиях.

В связи с опасной ситуацией, Главный государственный санитарный врач Липецкой области подписал постановление «О мерах по борьбе с грызунами». В кратчайшие сроки, до 25 октября, в регионе должны провести комплексные меры по уничтожению грызунов – дератизацию. Мышей, крыс и других грызунов нужно срочно уничтожать на объектах всех форм собственности, в многоквартирных и частных домах и на общественных территориях. Затем провести обработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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