Под Липецком в ДТП с мотоциклом пострадали две девушки

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-21T11:28:07+03:00

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Серьезная авария с участием мототехники произошла в воскресенье вечером, 20 октября, на трассе Липецк – Грязи в районе поселка Матырский. Там около 20.00 столкнулись автомобиль «Хендай» и мотоцикл. Последствия аварии сняли на камеру проезжавшие мимо автомобилисты.

матырский сбили мотоциклиста.

Мотоцикл протащило по дороге несколько метров, иномарку вынесло на другую полосу. По данным ГИБДД, за рулем иномарки был 23-летний парень, ан мотоцикле, помимо 28-летнего водителя, также ехала 21-летняя пассажирка.

В этой аварии пострадали две девушки одного возраста – пассажирки мотоцикла и автомобиля. Пассажирку байка с многочисленными травмами положили в больницу, а вот девушка в иномарки отделалась легкими ушибами, ей оказали помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU