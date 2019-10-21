В Липецке водитель сбил на пешеходном переходе подростка и сбежал

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-21T11:55:59+03:00

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По данным ГИБДД, за прошедшие три дня, с 18 по 20 октября, на дорогах Липецкой области в 22 авариях пострадали 32 человека. Среди пострадавших были дети и подростки. Так 18 октября на улице Мичурина в Липецке 26-летний водитель «Шевроле» сбил 9-летнего мальчика. ДТП случилось вне пешеходного перехода, ребенок попал в больницу.

В тот же день около 21.00 на трассе Елец – Долгоруково – Тербуны в Долгоруковском районе столкнулись «КамАЗ» с 19-летним водителем и «ВАЗ-2109». 28-летний водитель «девятки» попал в больницу.

В тот же вечер, около 22.30 в Липецке столкнулись три автомобиля. «Тойота», «Киа» и «Хендай» не разъехались на улице Московской. В тройном ДТП пострадали 48-летний водитель «Тойоты» и 29-летняя пассажирка «Кии». По данным автоинспекторов, причиной аварии стало несоответствие скорости.

Также в Липецке 19 октября на улице Вермишева не справился с управлением 32-летний водитель «Кии» и машина врезалась в дерево. Водителя и его 32-летнего пассажира увезли в больницу.

В тот же день на улице Катукова около 15.00 сбили 16-летнего подростка. Парень переходил дорогу по пешеходному переходу со светофором, когда на него наехал неизвестный автомобиль. Водитель не стал останавливаться и помогать пешеходу, он просто скрылся с места ДТП. К счастью, обошлось без серьезных увечий – парню оказали помощь и отпустили. А водителю бегство с места ДТП не помогло, 40-летнего мужчину на «Сузуки» оперативно вычислили автоинспекторы.

Еще одни подростки пострадали 20 октября в Чаплыгинском районе, где не справился с управлением 40-летний водитель «ВАЗ-2110». Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась. В ДТП травмы получили сам водитель и два его 16-летних пассажира, все трое в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU