Школа под Липецком не заплатила попавшей под сокращение учительнице

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-21T13:24:14+03:00

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В прокуратуру обратилась бывшая сотрудница средней школы №1 в городе Чаплыгине Липецкой области. Педагог рассказала, что ее уволили 31 августа из-за сокращения штата сотрудников. С момента сокращения прошло полтора месяца, но ей так никто и не выплатил положенные расчетные и зарплату. В ходе проверки выяснилось, что на 16 октября человеку действительно не заплатили. Долг перед бывшим сотрудником составил почти 38 000 рублей.

По факту грубого нарушения трудовых прав на директора школы завели административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП – невыплата зарплаты. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, данное нарушение карается для должностных лиц штрафом от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических – от 30 до 50 тыс. В случае повторного нарушения, виновных могут дисквалифицировать на срок от 1 до 3 лет. А сумма штрафа увеличивается до 30 тыс. для должностных лиц, и до 100 тыс. – для юридических.

ИСТОЧНИК KP.RU