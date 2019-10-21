2019-10-21T14:29:49+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей»

Более 1700 семей Липецкой области получили региональный материнский капитал
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Количество многодетных супружеских пар в Липецкой области увеличивается. За девять месяцев нынешнего года 1634 семьи получили областной материнский капитал в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка и последующих детей. За тот же период прошлого года таких семей было зарегистрировано 1564.

По инициативе главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова размер областного материнского капитала увеличен с начала этого года до 100 тыс. рублей. Кроме многодетных семей эту единовременную выплату могут получить и родители близнецов. За три квартала текущего года в 105 семьях родились двойни. Общее число семей, получивших в этом году областной материнский капитал, – 1739.

В Липецкой области финансовая поддержка семей при рождении детей осуществляется в ходе реализации областных программ и национального проекта «Демография».

«Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей. Необходимо расширять существующие и вводить новые меры социальной поддержки. Наша главная задача – поддержать семьи, чтобы люди поверили в эффективность мер, которые принимает власть, для роста их благосостояния и были готовы рожать больше», – считает Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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