2019-10-21T14:38:35+03:00
Общество

Липчанин отметил получение прав после пьяной езды, сел за руль и сразу их лишился

Злостного нарушителя лишили прав еще на 1.5 года и приговорили к обязательным работам
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Мужчина сел пьяным за руль мопедаМужчина сел пьяным за руль мопедаФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области суд рассмотрел почти клинической случай злостного нарушения ПДД. Житель Добринского района попался пьяным за рулем в 2017 году, тогда его лишили прав на 1.5 года и оштрафовали на 30 000 рублей. Когда прошел срок наказания, в июле этого года, мужчине вернули водительское удостоверение.

Но жизнь человека ничему не научила – водитель отметил грандиозное событие, «обмыл» права и на радостях тут же сел пьяным за руль мопеда. И практически сразу попался на глаза автоинспекторам.

На этот раз возбудили уголовное дело по статье 264.1. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, виновному запретили садиться за руль любого транспорта в течение еще полутора лет, также суд приговорил его к 240 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке пенсионер внезапно умер на пешеходном переходе
В Липецке мужчина упал с высоты на козырек подъезда
В Липецке энергетики опиливают деревья под проводами
Попавшая на камеру полицейская «погоня» была обычной остановкой
Липецких охотников задержали в лесу на Северном Кавказе
Больше 30 улиц Липецка останутся без питьевой воды
Игорь Артамонов: «Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей»
Липецкая область не в лидерах рейтинга по доступности газа для населения
Школа под Липецком не заплатила попавшей под сокращение учительнице
Под Липецком из-за антисанитарии хотят закрыть кафе и киоск с шаурмой
В Липецке водитель сбил на пешеходном переходе подростка и сбежал
Под Липецком в ДТП с мотоциклом пострадали две девушки
Криминальная парочка обворовала магазин в Липецке
Последствия серьезной аварии под Липецком попали на видео
Под Липецком пьяный фермер угнал «девятку»
Под Липецком нарушитель пытался уйти от экипажа ДПС
Комнатное растение: у жителя Липецкой области в доме нашли 20 горшков с коноплей
Пенсионер из Липецка попал в аварию под Волгоградом
В Липецке подрались водители и пассажиры двух автобусов