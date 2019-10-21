Липчанин отметил получение прав после пьяной езды, сел за руль и сразу их лишился

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-21T14:38:35+03:00

Злостного нарушителя лишили прав еще на 1.5 года и приговорили к обязательным работам

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В Липецкой области суд рассмотрел почти клинической случай злостного нарушения ПДД. Житель Добринского района попался пьяным за рулем в 2017 году, тогда его лишили прав на 1.5 года и оштрафовали на 30 000 рублей. Когда прошел срок наказания, в июле этого года, мужчине вернули водительское удостоверение.

Но жизнь человека ничему не научила – водитель отметил грандиозное событие, «обмыл» права и на радостях тут же сел пьяным за руль мопеда. И практически сразу попался на глаза автоинспекторам.

На этот раз возбудили уголовное дело по статье 264.1. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, виновному запретили садиться за руль любого транспорта в течение еще полутора лет, также суд приговорил его к 240 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU