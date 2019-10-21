2019-10-21T15:21:18+03:00
Общество

Больше 30 улиц Липецка останутся без питьевой воды

А в частном секторе два дня будут отключать свет
Лия МУРАДЬЯН
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Липчан предупреждают об очередном плановом отключении питьевой воды и электричества во вторник, 22 октября. По данным пресс-службы ЛГЭКа, воды не будет с 10 до 20.00 по улицам: Индустриальная, 2-ая Индустриальная, Зоологическая, Полярная, Садовая, Смоленская, Сенная, Буденного, Речная, Сырская, Пролетарская и переулок Рядовой.

Также с 9 до 21.00 не будет воды по адресам: улица Писарева, от адреса 1/1 до 37; Ярославская, дома 13 и 19; Светлова, с 24 по 31а; Центральная, дома с 6 по 21, а также 180; улица Ярославская; ЦТП-2 Дачный, котельная Дачный, ЦТП ПАО Квадра.

В это же время воды не будет на улицах частного сектора: Железногорская, Добровская, Артемова, Патриотическая, Бурлакова, Ярославская, Светлова, Тихая, Писарева, Варшавская, Олимпийская, Постышева, Дачная, Ладыгина, Зорге, Молодежная, Бригадная, Череповецкая, Шаумяна, Локомотивная, Лесная-1 и Фабричная.

Электричество отключат с 9до 16.00 на улицах Апраксина, Барковского, Ленина и переулок Благодатный. 22 октября – с 14.00 до 16.00 на Силикатной и Усманской.

Воду будут подвозить по заявкам. Более подробно об отключении можно узнать по номерам: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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