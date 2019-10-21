Липецких охотников задержали в лесу на Северном Кавказе
Охотников из Липецка задержали в Карачаево-Черкесской Республике в минувшее воскресенье, 20 октября. Внедорожник с четырьмя охотниками из Краснодарского края и Липецкой области остановили сотрудники Погрануправления ФСБ на КПП в поселке Пхия. У охотников нашли оружие, а также тура – дикого быка.
Липецких охотников задержали в КЧРФото: Пресс-служба МВД по КЧР
Прибывшим на место сотрудникам полиции Урупского района охотники показали разрешение на добычу одного тура. Как пояснили в пресс-службе МВД по КЧР, после отстрела животного нарушители не закрыли лицензию, что по закону нужно делать сразу на месте. По факту пока идет проверка.
Липецких охотников задержали в КЧРФото: Пресс-служба МВД по КЧР
Лицензию нужно закрывать сразу после отстрела до того, как животное разделают и перевезут. Это делается для того, чтобы не было соблазна охотиться по уже использованной лицензии.
Липецких охотников задержали в КЧРФото: Пресс-служба МВД по КЧР
ИСТОЧНИК KP.RU