2019-10-21T16:13:48+03:00
Общество

Липецких охотников задержали в лесу на Северном Кавказе

Охотники отстрелили тура и не закрыли лицензию [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Липецких охотников задержали в КЧРЛипецких охотников задержали в КЧРФото: Пресс-служба МВД по КЧР
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Охотников из Липецка задержали в Карачаево-Черкесской Республике в минувшее воскресенье, 20 октября. Внедорожник с четырьмя охотниками из Краснодарского края и Липецкой области остановили сотрудники Погрануправления ФСБ на КПП в поселке Пхия. У охотников нашли оружие, а также тура – дикого быка.

Липецких охотников задержали в КЧР Фото: Пресс-служба МВД по КЧР

Липецких охотников задержали в КЧРФото: Пресс-служба МВД по КЧР

Прибывшим на место сотрудникам полиции Урупского района охотники показали разрешение на добычу одного тура. Как пояснили в пресс-службе МВД по КЧР, после отстрела животного нарушители не закрыли лицензию, что по закону нужно делать сразу на месте. По факту пока идет проверка.

Липецких охотников задержали в КЧР Фото: Пресс-служба МВД по КЧР

Липецких охотников задержали в КЧРФото: Пресс-служба МВД по КЧР

Лицензию нужно закрывать сразу после отстрела до того, как животное разделают и перевезут. Это делается для того, чтобы не было соблазна охотиться по уже использованной лицензии.

Липецких охотников задержали в КЧР Фото: Пресс-служба МВД по КЧР

Липецких охотников задержали в КЧРФото: Пресс-служба МВД по КЧР

ИСТОЧНИК KP.RU

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