Попавшая на камеру полицейская «погоня» была обычной остановкой

СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-21T16:59:24+03:00

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В УМВД по Липецкой области опровергли информацию о полицейской погоне на дороге в Елецком районе. Напомним, видео опубликовали в соцсетях, на кадрах видно, как патрульный автомобиль с сиреной и проблесковыми маячками едет по ночной трассе за «Ладой-Приорой».

ДПС догоняет Приору в Ельце.

Как пояснили в пресс-службе областного УМВД, это было не преследование, а нарушитель не пытался скрыться. Как выяснилось, двигавшийся по дороге экипаж потребовал остановиться проезжавшего мимо водителя «Приоры».

Метров через 30 автолюбитель завершил маневр, сбавил скорость, принял вправо и остановился у обочины, как требовали автоинспекторы. По итогу остановки водителю выписали протокол за не грубое нарушение по статье 12.5 КоАП РФ – управление транспортным средством при наличии неисправностей.

ИСТОЧНИК KP.RU