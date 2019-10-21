2019-10-21T16:59:24+03:00
Общество

Попавшая на камеру полицейская «погоня» была обычной остановкой

Преследования не было, водитель выполнил требование автоинспекторов [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В УМВД по Липецкой области опровергли информацию о полицейской погоне на дороге в Елецком районе. Напомним, видео опубликовали в соцсетях, на кадрах видно, как патрульный автомобиль с сиреной и проблесковыми маячками едет по ночной трассе за «Ладой-Приорой».

ДПС догоняет Приору в Ельце.

Как пояснили в пресс-службе областного УМВД, это было не преследование, а нарушитель не пытался скрыться. Как выяснилось, двигавшийся по дороге экипаж потребовал остановиться проезжавшего мимо водителя «Приоры».

Метров через 30 автолюбитель завершил маневр, сбавил скорость, принял вправо и остановился у обочины, как требовали автоинспекторы. По итогу остановки водителю выписали протокол за не грубое нарушение по статье 12.5 КоАП РФ – управление транспортным средством при наличии неисправностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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