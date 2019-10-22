В заповеднике под Липецком браконьеры застрелили оленя и ранили его самку

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-22T09:20:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области браконьеры устроили охоту на оленей на территории Воронежского государственного заповедника. Все произошло в воскресенье вечером, 20 октября, в окрестностях села Беляево Усманского района. Как сообщает пресс-служба заповедника, оперативная группа заметила на дороге светлую иномарку, которая дважды проехала по одному и тому же маршруту, а затем прозвучали два выстрела.

Опергруппа заповедника сразу направилась на место происшествия, но машина скрылась на большой скорости, двигаясь в сторону Усмани. Как оказалось, браконьеры убили 7-летнего самца европейского благородного оленя и ранили его самку. В туше оленя нашли пулю с четкими следами нарезов.

– По факту браконьерства в ОМВД Усманского района Липецкой области зарегистрирован материал, – сообщили в пресс-службе заповедника. – Государственные инспекторы возьмут данную территорию под особый контроль.

Сотрудники заповедника просят всех неравнодушных, кто станет свидетелями браконьерства и других нарушений, сообщать об этом оп круглосуточному номеру: +7(473) 269-44-85.

ИСТОЧНИК KP.RU