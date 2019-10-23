2019-10-23T08:59:27+03:00
Происшествия

Под Липецком КамАЗ вылетел в кювет: водитель погиб

50-летний мужчина не справился с управлением
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком КамАЗ вылетел в кюветПод Липецком КамАЗ вылетел в кюветФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 361 нарушение правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД России, 4 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 71 человек не пристегнулся во время движения. 988 раз водители нарушили скоростной режим. Произошло 30 аварий, в которых никто из людей не пострадал. Кроме того, автоинспекторы выявили 14 нарушений правил парковки. 4 машины эвакуировали.

В минувший вторник, 22 октября, в Липецке столкнулись "Лада-Гранта" и "Тойота". ДТП случилось днем на проспекте Победы. Пострадала 28-летняя девушка за рулем отечественной машины. Ее с травмой госпитализировали.

В тот же день в Лебедянском районе на автотрассе "Подъезд к городу Лебедянь" КамАЗ вылетел в кювет. Оказалось, что 50-летний водитель не справился с управлением. Мужчина погиб. Предварительная причина аварии - несоответствие скорости конкретным условиям движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липецкие спасатели проанализировали, как выжил упавший с 19 этажа мужчина
Из-за тумана в Липецке вынужденно сел самолет Санкт-Петербург – Воронеж
В Липецке на неделю перекроют выезд на кольцо 9 микрорайона
Под Липецком "ВАЗ", набитый людьми, попал в ДТП: 2 погибли, 5 пострадали
В Липецке в районе "Швейной фабрики" сошел с рельсов новый трамвай
Злодей украл с карты липчанки 15000 рублей
В среду в домах Липецка отключат свет, тепло, холодную и горячую воду
В среду в Липецке до +19 градусов, туман и дождь
После реконструкции ГДМ «Октябрь» в Липецке станет киноконцертным залом
В Липецке новый памятник художнику случайно повредил ребенок
За 2 года из Липецка уехало около 10 тыс. молодых людей
В Липецке «Завод «Стройдеталь» потребовали признать банкротом из-за долгов
В среду в Липецке жителям Сырского Рудника отключат отопление
В Липецке в воскресенье пропала 44-летняя женщина
«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»
За неделю липчане стали меньше болеть ОРВИ
Чиновника под Липецком приговорили к условному сроку за мошенничество и растрату
Барабанщик на дискотеке с детьми в Липецке покорил кавер-версией «Прекрасного далека» Интернет
Под Липецком украли ограду с кладбища и сдали в металлолом
Под Липецком пропала 35-летняя женщина с белым рюкзаком
Звезды 80-90-х выступят в Липецке на концерте «Дискотека союз»
В детском магазине Липецка специалисты забраковали обувь и игрушки
Липецкую область газифицируют полностью
В ДТП с «Ауди» и «ВАЗом» под Липецком пострадали 4 человека, включая ребенка
Рабочий вынес золото и телефон из квартиры липчанки
В заповеднике под Липецком браконьеры застрелили оленя и ранили его самку
Липчанин с приятелем-уголовником убил спящую семью в Ростовской области
В Липецке камера сняла ночной дрифт «Мерседеса» с опрокидыванием