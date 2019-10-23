Под Липецком КамАЗ вылетел в кювет: водитель погиб

СЕГОДНЯ 08:58 2019-10-23T08:59:27+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 361 нарушение правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД России, 4 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 71 человек не пристегнулся во время движения. 988 раз водители нарушили скоростной режим. Произошло 30 аварий, в которых никто из людей не пострадал. Кроме того, автоинспекторы выявили 14 нарушений правил парковки. 4 машины эвакуировали.

В минувший вторник, 22 октября, в Липецке столкнулись "Лада-Гранта" и "Тойота". ДТП случилось днем на проспекте Победы. Пострадала 28-летняя девушка за рулем отечественной машины. Ее с травмой госпитализировали.

В тот же день в Лебедянском районе на автотрассе "Подъезд к городу Лебедянь" КамАЗ вылетел в кювет. Оказалось, что 50-летний водитель не справился с управлением. Мужчина погиб. Предварительная причина аварии - несоответствие скорости конкретным условиям движения.

ИСТОЧНИК KP.RU