Злодей украл с карты липчанки 15000 рублей

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-23T09:11:00+03:00

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Накануне, 22 октября, в отдел полиции Липецка обратилась 41-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что 15 октября кто-то украл у нее 15 тыс. рублей. Неизвестный снял деньги, используя ее банковскую карту в одном из ТРЦ города. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, правоохранители установили личность подозреваемого. Задержан неработающий 46-летний липчанин.

Кстати, за прошедшие сутки раскрыто 2 ранее совершенных преступления. Так, 6 сентября со спортивной площадки в селе Поддубровка Усманского района злодеи украли 2 тренажера. На преступление решились двое неработающих местных жителей 19 и 32 лет. Они же подозреваются в краже качелей с детской площадки в селе Никольское в конце августа этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU