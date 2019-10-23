2019-10-23T09:11:00+03:00
Происшествия

Злодей украл с карты липчанки 15000 рублей

Правоохранители задержали подозреваемого в Липецке
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Злодей снял с карты липчанки 15 тыс. рублейЗлодей снял с карты липчанки 15 тыс. рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Накануне, 22 октября, в отдел полиции Липецка обратилась 41-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что 15 октября кто-то украл у нее 15 тыс. рублей. Неизвестный снял деньги, используя ее банковскую карту в одном из ТРЦ города. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, правоохранители установили личность подозреваемого. Задержан неработающий 46-летний липчанин.

Кстати, за прошедшие сутки раскрыто 2 ранее совершенных преступления. Так, 6 сентября со спортивной площадки в селе Поддубровка Усманского района злодеи украли 2 тренажера. На преступление решились двое неработающих местных жителей 19 и 32 лет. Они же подозреваются в краже качелей с детской площадки в селе Никольское в конце августа этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липецкие спасатели проанализировали, как выжил упавший с 19 этажа мужчина
Из-за тумана в Липецке вынужденно сел самолет Санкт-Петербург – Воронеж
В Липецке на неделю перекроют выезд на кольцо 9 микрорайона
Под Липецком "ВАЗ", набитый людьми, попал в ДТП: 2 погибли, 5 пострадали
В Липецке в районе "Швейной фабрики" сошел с рельсов новый трамвай
Под Липецком КамАЗ вылетел в кювет: водитель погиб
В среду в домах Липецка отключат свет, тепло, холодную и горячую воду
В среду в Липецке до +19 градусов, туман и дождь
После реконструкции ГДМ «Октябрь» в Липецке станет киноконцертным залом
В Липецке новый памятник художнику случайно повредил ребенок
За 2 года из Липецка уехало около 10 тыс. молодых людей
В Липецке «Завод «Стройдеталь» потребовали признать банкротом из-за долгов
В среду в Липецке жителям Сырского Рудника отключат отопление
В Липецке в воскресенье пропала 44-летняя женщина
«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»
За неделю липчане стали меньше болеть ОРВИ
Чиновника под Липецком приговорили к условному сроку за мошенничество и растрату
Барабанщик на дискотеке с детьми в Липецке покорил кавер-версией «Прекрасного далека» Интернет
Под Липецком украли ограду с кладбища и сдали в металлолом
Под Липецком пропала 35-летняя женщина с белым рюкзаком
Звезды 80-90-х выступят в Липецке на концерте «Дискотека союз»
В детском магазине Липецка специалисты забраковали обувь и игрушки
Липецкую область газифицируют полностью
В ДТП с «Ауди» и «ВАЗом» под Липецком пострадали 4 человека, включая ребенка
Рабочий вынес золото и телефон из квартиры липчанки
В заповеднике под Липецком браконьеры застрелили оленя и ранили его самку
Липчанин с приятелем-уголовником убил спящую семью в Ростовской области
В Липецке камера сняла ночной дрифт «Мерседеса» с опрокидыванием