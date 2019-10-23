2019-10-23T09:39:08+03:00
Происшествия

В Липецке в районе "Швейной фабрики" сошел с рельсов новый трамвай

Никто из пассажиров не пострадал [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Фото Евгений ПоповФото Евгений Попов
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Этим утром, 23 октября, в Липецке сошел трамвай с рельсов. Это произошло в районе остановки "Швейная фабрика". По словам очевидцев, в происшествие снова попал один из "новых" трамваев - который привезли в город из Москвы. Напомним, аналогичная ситуация случилась в августе на улице Циолковского.

- Я за 40-50 метров до места увидел, как трамвай сильно качнуло и чуть развернуло, - рассказала "КП-Липецк" очевидец утрненнего ДТП Евгений. - Пассажиры спокойно вышли из вагона и пошли дальше.

По словам свидетелей, никто не пострадал. Липчане также заметили, что в том месте между рельсами сильно разрушены плиты. Как уже писала "КП-Липецк", износ трамвайного пути в Липецке составляет 70%. На реконструкцию сети нужны миллиарды рублей. Эту проблему в августе подняли депутаты Липецкого горсовета.

Фото Евгений Попов

Фото Евгений Попов

ИСТОЧНИК KP.RU

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