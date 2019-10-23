Под Липецком "ВАЗ", набитый людьми, попал в ДТП: 2 погибли, 5 пострадали

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-23T10:19:10+03:00

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В ночь на 23 октября в Воловском районе Липецкой области произошла страшная авария. В селе Захаровка в преграду врезался автомобиль, в салоне которого находилось 7 человек. К несчастью, есть не только пострадавшие, но и погибшие.

- По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2110" не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, - прокомментировала врио начальника пресс-службы УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова. - В результате ДТП погибли 2 человека, 5 пострадали.

Как стало известно "КП-Липецк", в аварии погибли двое мужчин - водитель и пассажир машины. Еще 5 человек, находившихся на заднем сидении салона, получили травмы - ушибы и ссадины. В причинах ДТП разбираются соответствующие органы.

ИСТОЧНИК KP.RU