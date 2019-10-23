В Липецке на неделю перекроют выезд на кольцо 9 микрорайона

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-23T10:59:12+03:00

Участок дороги закроют для движения в эти выходные

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В эти выходные в Липецке временно перекроют выезд на кольцо 9 микрорайона. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства областного центра. Это произойдет в ночь с субботы 26 октября на воскресенье 27 октября.

Выезд на кольцо закроют для транспорта только со стороны проезда Северный. В том районе будут ремонтировать теплотрассу. По предварительным данным, работы продлятся одну неделю - до 2 ноября. К этой дате, если ремонт благополучно завершится, обещают открыть участок дороги. Прежнее движение восстановят.

Липецких водителей призывают с пониманием отнестись к данной ситуации и заранее выбирать альтернативные маршруты движения, чтобы вовремя успеть к намеченному пункту.

ИСТОЧНИК KP.RU