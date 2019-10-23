Липецкие спасатели проанализировали, как выжил упавший с 19 этажа мужчина

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-23T12:16:07+03:00

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В управлении по делам ГО и ЧС Липецк проанализировали несчастный случай с падением человека в Елецком микрорайоне города. Напомним, ЧП случилось в понедельник, 21 октября, в доме №3 по улице Артемова, где с высоты упал мужчина и остался жив. Как уточнили в пресс-службе управления, мужчина выпал с общего балкона на 19 этаже. Человек пролетел 18 этажей и выжил, хоть и получил многочисленные тяжелые травмы.

Спасатели считают, что пострадавшему помогла выжить гофрированная кровля подъезда, на которую пришелся удар. Из-под ее обломков это кровли вытаскивали пострадавшего сотрудники ГО и ЧС. Насколько слажено и профессионально действовали спасатели, оценил по видеозаписям начальник управления Николай Новиков.

– Крайне важна отработка алгоритма действий отряда, – отметил начальник управления. – Когда речь идет о спасении жизней, значение имеют доли секунды.

По итогу обсуждений спасатели пришли к выводу, что для более эффективной работы по спасению жизней нужно дополнительное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU