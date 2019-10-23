2019-10-23T13:59:56+03:00
Общество

Женщину, пропавшую в Липецкой области, нашли в больнице под Воронежем

Пострадавшая попала в медицинское учреждение с травмами
Юлия КЛЮЕВА
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Женщину, пропавшую в Липецкой области, нашлиЖенщину, пропавшую в Липецкой области, нашлиФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Пропавшую в Липецкой области 35-летнюю Ольгу Гриценко (Архипову) нашли. Напомним, женщина перестала выходить на связь с родными в воскресенье, 20 октября.

Ольга приехала в Липецк из Воронежа на концерт группы "Сплин". Она пропала по пути домой. Последний раз ее видели в селе Конь-Колодезь Хлевенского района. Ольгу искали родные, волонтеры, полиция.

В эту среду, 23 октября, стало известно, что женщину нашли. По информации поискового отряда "Лиза Алерт", Ольгу обнаружили в больнице села Новая Усмань Воронежской области. То же самое написал брат пропавшей в соцсетях. Как стало известно "КП-Липецк", в медицинское учреждение пострадавшая поступила с травмами. По одной из версий, она могла попасть в ДТП, но что на самом деле произошло с Ольгой пока неизвестно.

Также найдена 44-летняя Шагова Злата Павловна. Она тоже пропала в воскресенье в Липецке. К счастью, с женщиной все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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