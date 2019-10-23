2019-10-23T13:06:49+03:00
Общество

Липецк вошел в список городов с самым заметным снижением числа ДТП

Эксперты оценили обстановку в городах, которые вошли в проект БКД
Лия МУРАДЬЯН
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После ремонта дорог в Липецке снизилось число ДТППосле ремонта дорог в Липецке снизилось число ДТПФото: Лия МУРАДЬЯН
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Эксперты ОНФ проанализировали статистику ГИБДД и составили список городов, где в 2018 году наиболее ощутимо снизилось число ДТП. Согласно данным автоинспекторов, по сравнению с 2016 годом количество ДТП снизилось в 22 городах России из 28, в которых проходил ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги».

По итогу мониторинга, Липецк оказался среди семи городов, где показатель по снижению аварийности наиболее заметный. Первое место занял Ростов-на-Дону, там количество ДТП за 3 года снизилось на 23%, пишет RT. Также в списке Пермь, Набережные Челны, Красноярск, Саратов и Барнаул.

Отметим, что в прошлом году на ремонт 28 улиц в Липецке про проекту БКД выделили 834 млн. рублей. В список на 2019 года вошли дороги с самым плохим покрытием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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