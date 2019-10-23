2019-10-23T13:55:50+03:00
Происшествия

Пьяная москвичка под Липецком пыталась подкупить автоинспектора

За попытку дать взятку женщине грозит срок
Лия МУРАДЬЯН
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Инспектор сообщил о попытке подкупаИнспектор сообщил о попытке подкупаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области под уголовную статью попала автолюбительница из Москвы. По данным прокуратуры, 4 октября сотрудник ДПС на улице Ленина в Данкове остановил подозрительный «ВАЗ-21150». За рулем «пятнадцатой» была не вполне вменяемая женщина. Тест показал, что дама находится в состоянии алкогольного опьянения.

Не желая платить штраф и лишаться водительского удостоверения, дамочка решила «договориться». Она предложила автоинспектору 3000 рублей и забыть обо всем. Страж порядка взятку не принял и сообщил о попытке подкупа в полицию.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по результатам доследственной проверки в отношении женщины возбудили уголовное дело за попытку дать взятку – часть 1 статьи 291.2 УК. Теперь москвичке грозит до 200 000 рублей штрафа либо до года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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