Липчан зовут в библиотеку на встречу с писателем и журналистом

СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-23T14:31:30+03:00

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3 ноября в 11.00 в «Библиотеке национальных культур» состоится встреча с писателем и журналистом Романом Богословским. Тема встречи: «Эксперименты в литературе. Куда ведут, к чему приводят?» Сначала будет раскрыта основная тема, затем слушатели получат ответы на свои вопросы.

Богословского вполне можно назвать экспериментатором с прозаическими формами. Его романы и повести «Театр морд», «Трубач у врат зари» и «Зачем ты пришла?» яркие и неоднозначные. Они вызвали множество споров как в литературной, так и в читательской среде. Книги прозаика неоднократно рецензировались известными российскими писателями и литкритиками – Вадимом Левенталем, Сергеем Шаргуновым, Романом Сенчиным, Алексеем Колобродовым и другими.

Писатель признан «Публицистом года-2016» в Липецкой области. Дважды книги Богословского входили в длинный список общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер», а в прошлом году он стал членом большого жюри этой премии. Встреча состоится по адресу: Липецк, улица Московская, д.117. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU