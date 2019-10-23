2019-10-23T15:05:57+03:00
Происшествия

Под Липецком пенсионерка кинула камень в сына за рулем и убила

Суд отправил 66-летнюю женщину под домашний арест
Лия МУРАДЬЯН
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Пенсионерку отправили под домашний арестПенсионерку отправили под домашний арестФото: Лия МУРАДЬЯН
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Жуткий случай произошел в Чаплыгинском районе Липецкой области днем 19 октября. Там в селе Зенкино возле здания местного сельсовета повздорили родственники. 42-летний мужчина сидел за рулем машины, когда его 66-летняя мать подняла с земли увесистый булыжник и бросила в сына.

Камень попал водителю точно в голову слева. Пенсионерка кинула булыжник с такой силой, что пробила сыну череп. В последствии мужчина скончался от открытой черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК – умышленное причинения тяжкого вреда, повлекшее смерть. Как сообщили в пресс-службе областного суда, обвиняемой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В течение двух месяцев пенсионерке запрещено выходить из дома более чем на 2 часа в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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