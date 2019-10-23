2019-10-23T15:57:23+03:00
Общество

Липчан избавят от неприятного запаха за миллиард рублей

На территории "Липецкой станции аэрации" возведут комплекс очистных сооружений
Юлия КЛЮЕВА
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МУП "Липецкая станция аэрации" отчиталось о своей деятельности на комиссии в горсовете. Директор предприятия Евгений Лисаконов рассказал, что мероприятия станции включены в Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Липецке. На это выделяются 200 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в рамках мероприятий планируется построить комплекс сооружений по обработке осадка сточных вод, осадка сточных вод по термофильной анаэробной технологии, реконструировать сооружения механической и биологической очистки с устройством системы газоочистки МУП "ЛиСА". А также создать приемные камеры, здание решеток с приемной кмерой, блок первичных отстойников, возвести аэротэнк, сооружения доочистки сточных вод. С помощью этих действий чиновники надеются убрать неприятный запах, которым одаривают жителей ЛТЗ старые очистные сооружения.

На проектирование этого в 2019 году из областной казны выделили 25 млн рублей. Стартовало проектирование 2 этапов. Мы получили на проектирование в 2019 году 65 млн рублей. Первый этап запущен. По второму этапу - техническое задание передано, деньги выделены.

По словам директора предприятия, на все мероприятия хотят потратить около милларда рублей. Если бы денег выделили больше, можно было построить цех обезвоживания осадков. А так придется реконструировать существующий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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