2019-10-23T17:17:08+03:00
Общество

В четверг в Липецке перекроют улицу для опиловки деревьев

Работы продлятся около 3 часов
Юлия КЛЮЕВА
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В четверг в Липецке перекроют улицу для опиловки деревьевВ четверг в Липецке перекроют улицу для опиловки деревьевФото: Юлия КЛЮЕВА
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Одну из улиц Липецка перекроют. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В четверг, 24 октября, На улице Верхняя логовая пройдут работы по опиловке деревьев. Так, перекроют участок одностороннего движения от детской художественной школы №1 до пересечения с улицей Каменный Лог. Работы стартуют в 9 часов утра, а закончатся, ориентировочно, в полдень. После дорогу вновь откроют для транспорта. Водителей просят с пониманием отнестись к этим неудобствам и заранее выбирать маршруты объезда.

Напомним, что в выходные в областном центре планируют перекрыть выезд на кольцо 9 микрорайона со стороны проезда Северный. В том районе запланирован ремонт теплосетей, который будет длиться неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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