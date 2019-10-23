В четверг в Липецке перекроют улицу для опиловки деревьев
Одну из улиц Липецка перекроют. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В четверг, 24 октября, На улице Верхняя логовая пройдут работы по опиловке деревьев. Так, перекроют участок одностороннего движения от детской художественной школы №1 до пересечения с улицей Каменный Лог. Работы стартуют в 9 часов утра, а закончатся, ориентировочно, в полдень. После дорогу вновь откроют для транспорта. Водителей просят с пониманием отнестись к этим неудобствам и заранее выбирать маршруты объезда.
Напомним, что в выходные в областном центре планируют перекрыть выезд на кольцо 9 микрорайона со стороны проезда Северный. В том районе запланирован ремонт теплосетей, который будет длиться неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU