2019-10-23T17:12:38+03:00
Общество

Чиновники зовут липчан обсудить прошедший в области ремонт дорог

Также с горожанами поговорят о планах по ремонту на следующий год
Лия МУРАДЬЯН
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с липчанами обсудят прошедший и предстоящий ремонт дорогс липчанами обсудят прошедший и предстоящий ремонт дорогФото: Лия МУРАДЬЯН
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Управление дорог и транспорта Липецкой области приглашает граждан на общественные обсуждения ремонта улиц по проекту «Безопасные и качественные дороги». Чиновники выслушают мнение людей по поводу ремонта дорог, который проходил в Липецке и Ельце в этом году.

Кроме этого с населением обсудят планы по дорогам на следующий, 2020 год. Сейчас в план на следующих год входит продолжение ремонта на проспекте Победы. Также планируют расширить до 4-х полос улицу Баумана, отремонтировать Водопьянова, Минскую, Стаханова и Заводскую площадь. Но по итогу слушаний, в зависимости от мнения горожан, список могут изменить.

Общественные обсуждения пройдут 14 ноября в 10.00 в актовом зале управления дорог, по адресу: улица Неделина, 2а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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