По просьбам горожан в Липецке меняют расписание двух автобусов
В Липецке увеличат выпуск автобусов на городских маршрутах №321 и 332. Как сообщили в пресс-службе мэрии, решение приняли на основе многочисленных обращений горожан к мэру. Таким путем власти рассчитывают улучшить транспортное обслуживание района Опытной станции и микрорайона Звездный.
Оба маршрута соединяют отдаленные района города, они курсируют от улицы Пришвина до НЛМК. Новое расписание начнет действовать уже с четверга, 24 октября.
Более подробно о расписании по каждой остановке и маршрутах движения городских автобусов можно узнать в центральной диспетчерской службе города по номеру: 31-00-82. Также вся информация есть на официальном сайте городского департамента транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU