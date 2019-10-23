2019-10-23T18:00:45+03:00
Общество

По просьбам горожан в Липецке меняют расписание двух автобусов

По просьбам горожан в Липецке меняют расписание двух автобусов
Лия МУРАДЬЯН
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На маршруты выйдут больше автобусовНа маршруты выйдут больше автобусовФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке увеличат выпуск автобусов на городских маршрутах №321 и 332. Как сообщили в пресс-службе мэрии, решение приняли на основе многочисленных обращений горожан к мэру. Таким путем власти рассчитывают улучшить транспортное обслуживание района Опытной станции и микрорайона Звездный.

Оба маршрута соединяют отдаленные района города, они курсируют от улицы Пришвина до НЛМК. Новое расписание начнет действовать уже с четверга, 24 октября.

Более подробно о расписании по каждой остановке и маршрутах движения городских автобусов можно узнать в центральной диспетчерской службе города по номеру: 31-00-82. Также вся информация есть на официальном сайте городского департамента транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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