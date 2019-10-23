В Липецке жильцы многоэтажки боятся выходить в кишащий тараканами подъезд
Пугающее зрелище предстало взору жильцов многоквартирного дома в Липецке. 10-этажный дом №45 на улице Меркулова атаковали тараканы. Полчища насекомых ползают у лифта, а также между лестничными пролетами. Стены подъезда у мусоропровода "шевелятся" от количества рыжих насекомых.
Многоквартирный дом кишит насекомыми .
Жильцы дома, естественно, совсем не рады новому соседству, некоторые боятся выходить в подъезд и подходить к лифту. Но помочь им никто не может. По словам жителей дома, тараканы в таком количестве появились именно в эту среду, 23 октября.
– Обратились в управляющую компанию, там сказали, что только чердак и подвал дезинфицируют, а территорию, где мусоропровод не обрабатывают, – рассказывают жильцы.
Подъезд дома кишит тараканами .
Несмотря на то, что мусоропровод и лестничная клетка является обще домовой территорией, коммунальщики отказываются разбираться с насекомыми. Жители дома в отчаянии, боятся открывать двери своих квартир и не знают, что делать.
ИСТОЧНИК KP.RU