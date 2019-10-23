2019-10-23T18:39:51+03:00
Общество

В Липецке жильцы многоэтажки боятся выходить в кишащий тараканами подъезд

Насекомые атаковали 10-этажный дом на улице Меркулова [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Пугающее зрелище предстало взору жильцов многоквартирного дома в Липецке. 10-этажный дом №45 на улице Меркулова атаковали тараканы. Полчища насекомых ползают у лифта, а также между лестничными пролетами. Стены подъезда у мусоропровода "шевелятся" от количества рыжих насекомых.

Многоквартирный дом кишит насекомыми .

Жильцы дома, естественно, совсем не рады новому соседству, некоторые боятся выходить в подъезд и подходить к лифту. Но помочь им никто не может. По словам жителей дома, тараканы в таком количестве появились именно в эту среду, 23 октября.

– Обратились в управляющую компанию, там сказали, что только чердак и подвал дезинфицируют, а территорию, где мусоропровод не обрабатывают, – рассказывают жильцы.

Подъезд дома кишит тараканами .

Несмотря на то, что мусоропровод и лестничная клетка является обще домовой территорией, коммунальщики отказываются разбираться с насекомыми. Жители дома в отчаянии, боятся открывать двери своих квартир и не знают, что делать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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