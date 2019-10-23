Бывшего начальника колонии под Липецком осудили за превышение полномочий
В Липецкой области осудили за превышение должностных полномочий теперь уже бывшего начальника лечебно-исправительной колонии №1. Согласно материалам дела, сотрудник УФСИН, выполняя незаконные указания начальства, заключал контракты на поставку товаров для учреждения. Торги проводились с нарушением так, чтобы выиграл один конкретный поставщик. Более того, несмотря на то, что фирма поставила только треть товара, оплатили его полностью и закрыли договор. По факту учреждение недополучило товар на сумму более 20 млн. рублей.
Речь идет о крупных взятках и подсолнечном масле, за которое попал под следствие бывший начальник УФСИН Липецкой области, а его зама приговорили к 5 годам тюрьмы и штрафу в 1.5 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, преступление раскрыли при взаимодействии УФСБ и УЭБиПК.
Нынешний экс-начальник лечебной колонии во всем сознался и просил рассмотреть его дело в особом порядке без судебного следствия. В итоге его приговорили к штрафу в 50 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU