Под Липецком женщина на «Калине» сбила мотоциклиста

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-24T09:45:08+03:00

За сутки на дорогах области в 3 ДТП пострадали 7 человек и двое погибли

Изменить размер текста: A A

Авария с участием мотоцикла произошла в среду вечером, после 18.00, на улице Горького в Лебедяни. 35-летняя женщина за рулем «Лады Калины» въехала в 22-летнего мотоциклиста. Парня с травмами увезли в больницу.

В тот же вечер в Липецке около 21.30 на улице Циолковского столкнулись «ИЖ» и «ВАЗ-2115». В ДТП пострадал 41-летний пассажир «москвича», ему оказали помощь и отпустили.

Как сообщает УГИБДД региона, обе аварии произошли по одной и той же причине – водители не уступали дорогу.

Также стали известны некоторые подробности трагического ДТП в Воловском районе, где «десятка» въехала в стену магазина. По уточненным данным, за рулем «ВАЗа» был 27-летний парень, он не справился с управлением и машина на полном ходу влетела в здание. Помимо водителя, в салоне были еще 6 человек. Водитель и 33-летний пассажир погибли на месте, еще три пассажира в больнице, и оставшимся двоим оказали помощь и отпустили.

Всего за прошедшие сутки, 23 октября, на дорогах Липецкой области в 3 ДТП пострадали 7 человек и двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU