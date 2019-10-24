"Такого масштабного ремонта автодорог в Липецкой области еще не было"
На вопросы отвечает начальник областного управления дорог и транспорта Валентин Малахов
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– Валентин Иванович, 65 лет назад, когда образовалась Липецкая область, в ней было 15 км шоссе, а большая часть дорог – это была накатанная колея в чернозёме. Что собой представляет дорожная сеть сегодня?
– Основу дорожной сети Липецкой области составляют автомобильные дороги общего пользования протяженностью 16 498,9 км, из них 12 462,5 км с твёрдым покрытием. На сети региональных автодорог находятся 223 мостовых сооружения общей протяженностью 11,7 км и около 2,9 тыс. водопропускных труб общей протяженностью 47,5 км.
ИСТОЧНИК KP.RU