2019-10-24T09:50:37+03:00
Общество

"Такого масштабного ремонта автодорог в Липецкой области еще не было"

На вопросы отвечает начальник областного управления дорог и транспорта Валентин Малахов
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– Валентин Иванович, 65 лет назад, когда образовалась Липецкая область, в ней было 15 км шоссе, а большая часть дорог – это была накатанная колея в чернозёме. Что собой представляет дорожная сеть сегодня?

– Основу дорожной сети Липецкой области составляют автомобильные дороги общего пользования протяженностью 16 498,9 км, из них 12 462,5 км с твёрдым покрытием. На сети региональных автодорог находятся 223 мостовых сооружения общей протяженностью 11,7 км и около 2,9 тыс. водопропускных труб общей протяженностью 47,5 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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