Алексей Рубахин: «ОГУП «Липецкдоравтоцентр» на пути освоения и внедрения бережливых технологий»

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-24T10:05:20+03:00

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Для водителя и пассажира качественные автомобильные дороги – в числе главных условий безопасной и комфортной поездки. Таких дорог, отвечающим всем необходимым требованиям, в нашем регионе, к счастью, все больше и больше. Среди ведущих «игроков» на дорожном рынке области первостепенное место занимает ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Образованное 16 лет назад, предприятие прошло поэтапную реорганизацию, и сегодня это мощная, мобильная организация, которая оснащена необходимой спецтехникой и отличается высоким уровнем квалификации своих сотрудников.

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ИСТОЧНИК KP.RU