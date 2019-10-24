Женщину ограбили в квартире под Липецком

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-24T11:16:37+03:00

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В Липецкой области раскрыли грабеж, который произошел в городе Лебедянь 18 октября. В полицию обратилась 27-летняя девушка и рассказала, что в квартире дома по улице Лермонтова у нее силой отняли сотовый телефон. Негодяя вскоре задержали. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемый – 36-летний монтажник строительной организации из поселка Лев-Толстой. По факт грабежа возбудили уголовное дело.

Еще одни липчанин позарился на чужой смартфон в квартире по проезду Кувшинова 23 октября. Только злодей завладел чужим имуществом путем мошенничества, а не грабежа. 35-летнего безработного мужчину с судимостями задержали сотрудники уголовного розыска. Рецидивисту грозит очередной срок.

ИСТОЧНИК KP.RU