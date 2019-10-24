2019-10-24T15:13:18+03:00
Происшествия

В Липецке таксист оставил без денег пассажирку, которая обронила телефон

Водитель воспользовался мобильным банком на утерянном телефоне жертвы
Лия МУРАДЬЯН
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Таксист во всем созналсяТаксист во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке не честный на руку таксист оставил пассажирку без денег. Все произошло 11 октября, когда 43-летняя липчанка увидела, что с ее банковского счета пропали 7600 рублей. Но пароли и данные карты она никому не сообщала. Женщина пошла в полицию, где быстро сложили пазл.

Оказалось, что накануне дама пользовалась услугами такси, в машине женщина разговаривала по телефону и не заметила, как обронила там смартфон с мобильным приложением банка. Вскоре полиция вышла на таксиста, который сразу во всем сознался.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемым оказался 42-летний житель Липецка. Водитель рассказал, что после рабочей смены заметил в салоне автомобиля смартфон. Порывшись в телефоне, таксист через приложение перевел все деньги на свей счет, а смартфон выбросил. Теперь по части 2 статьи 158 ему грозит до 6 лет за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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