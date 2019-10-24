МЧС предупреждает жителей Липецкой области о густом тумане

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-24T16:02:02+03:00

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В пятницу, 25 октября, в Липецкой области снова обещают туманы. По данным Росгидрометцентра, осадков в регионе не ожидается, ветер будет дуть слабый, со скоростью до 5 м/с. Температура воздуха ночью будет до +9°С, днем – 12-17 тепла. Туманы опустятся на регион ночью и продержаться до утра.

Напомним, что в эти сутки туман нарушил работу аэропорта, а население пугали, что это не туман вовсе, а ядовитое облако смога из Украины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, химическая и биологическая обстановка в области в норме, также стабильна радиационная обстановка и в норме – экологическая. А концентрация вредных веществ в атмосфере не превышает норму. Никакой угрозы нет.

Спасатели отмечают, единственная угроза, которую несет в себе туман – это аварийность на дорогах. Это существенно влияет на видимость на дорогах, что влечет увеличения числа ДТП, в том числе и с пешеходами. Поэтому МЧС просит водителей быть предельно внимательными на дорогах и снижать скорость в тумане.

ИСТОЧНИК KP.RU