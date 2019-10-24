2019-10-24T17:02:01+03:00
Общество

Депутаты решают, где в Липецке установить новые памятники

Пока парламентарии выбрали место для одной достопримечательности [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Депутаты решают, где в Липецке установить новые памятникиДепутаты решают, где в Липецке установить новые памятникиФото: Липецкий городской совет депутатов
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В этот четверг, 24 октября, в Липецком горсовете обсудили установку новых памятников и скульптур в города. Мастера представили несколько работ: памятник Ивану Бунину, скульптура "Курортница", памятный знак указу Александра I и скульптура Архангела с макетом утраченного храма.

По информации пресс-службы горсовета, памятник Бунину планируют установить в сквере вдоль улицы Водопьянова. Открытие объекта приурочат к 150-летию писателя. Там же позже появится уличная библиотека.

Скульптура "Курортница" украсит Нижний парк. Ее хотели установить напротив входа на территорию санатория, между бюветом и ванным зданием. Но возникли сложности. По мнению липецкого краеведа Александра Клокова, скульптуру лучше поставить на аллее. На предложенном месте она закроет ванное здание, которое является историческим памятником.

Депутаты решают, где в Липецке установить новые памятники Фото: Липецкий городской совет депутатов

Депутаты решают, где в Липецке установить новые памятникиФото: Липецкий городской совет депутатов

Остается открытым вопрос, где разместить памятный знак указу Александра I. К тому же, некоторые историки считают, что такого указа вовсе не было.

Скульптура Архангела может появиться на пересечении улиц Октябрьская и Фрунзе, у здания Липецкрегионгаза. Там как раз располагалась алтарная часть Покровской церкви, макет которой является частью скульптуры.

В итоге вице-спикер Евдокия Бычкова предложила выйти к мерии с ходатайством об установке памятника Ивану Бунину.

Депутаты решают, где в Липецке установить новые памятники Фото: Липецкий городской совет депутатов

Депутаты решают, где в Липецке установить новые памятникиФото: Липецкий городской совет депутатов

ИСТОЧНИК KP.RU

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