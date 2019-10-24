СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-24T18:45:49+03:00

В пятницу 4 улицы Липецка останутся без света, 6 - без воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В пятницу, 25 октября, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители домов №25, 28-31 по улице Просторная в частном секторе. С 2 до 4 часов вечера электричество отключат по улицам Мистюкова, 14; Шерстобитова, 7, 12, 18; Кривенкова, 11.

Практически на весь день без холодной воды останутся жители улиц Юношеская, 43, 44, 44а, 44б, 45, 47, 49; Семашко, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/2, 9а; Липовская, 4/2, 4/3; Зегеля, 15, 15а, 15б; Баумана, 285 строение 1, 286 и частного сектора по улице Родниковая.

Подвоз воды осуществляется по заявкам липчан. Любой интересующий вопрос об отключениях можно задать диспетчерам по телефонам: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU