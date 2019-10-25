2019-10-25T08:46:16+03:00
Происшествия

Под Липецком закроют склады с куриным пометом, после жалоб на недомогание

Медики опровергают, что у жителей села Кузьминские Отвержки из-за запаха шла кровь из носа [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Склады с куриным пометом перенесут дальше от селаСклады с куриным пометом перенесут дальше от селаФото: Архив КП
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Власти прокомментировали видео про кровь из носа у липчан из-за едкого воздуха. Сюжет о недомогании у жителей села Кузьминские Отвержки Липецкой области появился накануне на канале «Breaking Mash» на YouTube. В сюжете говорится, что село окутал едкий запах, из-за которого жители не могут выходить на улицу и плохо себя чувствуют. По информации канала, к медикам уже обратились 50 человек, у которых из-за едкого запаха идет кровь из носа. Рядом с селом находится птицефабрика, она, по мнению местных, и есть источник всех бед.

Из-за едкого воздуха у жителей Липецкой области идёт кровь из носа.В воздухе отметили превышение концентрации аммиака

В администрации Липецкой области заявили, что за последние две недели никто из жителей села не обращался к врачам с жалобами на плохое самочувствие из-за неприятного запаха.

– Замеры воздуха, сделанные 21 октября, показали минимальные превышения предельно допустимых концентраций аммиака, – сообщили в пресс-службе областной администрации. – Причиной неприятного запаха в этот период стало внесение удобрений на полях расположенных рядом с селом. Также находится неподалеку основное хранилище куриного помета.

По итогу власти решили закрыть склады с куриным пометом и убрать их дальше от населенных пунктов. Как сейчас площадки для буртования освобождаются. Жители села и самого Липецка могут ощущать запах еще некоторое время, пока не завершатся работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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