Столб с проводами в Липецке угрожающе повис над рельсами и мешает трамваям

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-25T09:31:35+03:00

Пассажиров высаживают в районе ЛТЗ и бесплатно подвозят на автобусах

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ЧП случилось этим утром, 25 октября, в районе ЛТЗ в Липецке. Там на улице Краснозаводская над трамвайными рельсами накренился столб с проводами. Из-за нависшего столба электротрансопрт не смог проехать, трамваи доезжали до опоры и высаживали пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на месте уже работают сотрудники «Городского электротранспорта», которые восстанавливают нависший над рельсами столб. Движение трамваев на том участке пока остановили. Пассажиров, которых вынужденно высадили из трамваев, бесплатно подвозят до ДП6 на двух автобусах. Людей забирают с остановки «площадь Клименкова».

Из-за чего сломался столб, сейчас выясняют эксперты, возможные причины две: механическое повреждение и физический износ.

ИСТОЧНИК KP.RU