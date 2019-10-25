В Липецкой области заложен первый камень завода «Сингента»

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-25T09:33:05+03:00

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Церемония закладки первого камня в основание завода компании «Сингента» состоялась на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». «Сингента» - один из ведущих мировых сельскохозяйственных компаний. В торжественной церемонии приняли участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, директор компании «Сингета» Джонатан Браун и директор ОЭЗ «Липецк» Дмитрий Дударев.

Игорь Артамонов поблагодарил инвестора за доверие и выбор площадки для строительства завода в Липецкой области. «Радует, что мировой лидер выбрал именно елецкую площадку особой экономической зоны. Это говорит о доверии инвесторов к федеральной и региональной власти. Новый завод – это, во-первых, рабочие места, во-вторых, развитие особой экономической зоны. Надеемся, что за «Сингентой» придут и другие компании. Ждём новых предложений», - сказал Игорь Артамонов.

Инвестиции в проект составят 1,6 млрд рублей, будет создано более 40 рабочих мест. Первая фаза проекта предполагает производство средств для защиты растений с общим годовым объемом 5 млн. литров. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

«Это самый крупный инвестиционный проект нашей компании за последние пять лет. Место для строительства мы выбирали с учетом транспортной развязки, рядом расположено много сельхозпредприятий, это наши клиенты. Мы сможем быстро реагировать на их запросы и быстро доставлять продукцию. Кроме того, мы быстро нашли общий язык с местной властью, нам во всем помогают. Рассчитываем воспитывать кадры для себя, планируем участвовать в образовательных программах учебных заведений региона», - отметил директор ООО «Сингента» Джонатан Браун.

Работу администрации по привлечению инвесторов высоко оценила гендиректор Агентства стратегически инициатив Светлана Чупшева. «Особая экономическая зона Липецкой области входит в тройку лидеров и сегодняшнее событие еще раз доказывает большой интерес инвесторов к региону. Создаются благоприятные условия, инфраструктура для крупных компаний, для малого и среднего бизнеса. Много вопросов уделяется подготовке кадров. Уверены, что Липецкая область будет и дальше двигаться вперёд», - сказала Светлана Чупшева.

Компания «Сингента» образована в Швейцарии в 2000 году путем объединения агроподразделений компаний Novartis AG и AstraZeneca Plc. Представительства «Сингенты» открыты в 90 странах мира. На сегодняшний день «Сингента» предлагает сельхозпроизводителям не только широкий выбор семян ключевых полевых культур российского региона — подсолнечника, кукурузы — и богатый ассортимент средств защиты растений, но также комплексные программы профессиональной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU