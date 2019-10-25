В Липецке женщина с ребенком на «Опеле» вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-25T09:48:54+03:00

За сутки на дорогах региона в 5 ДТП пострадали 6 человек

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Авария с пострадавшим ребенком произошла в четверг вечером, 24 октября, на Воронежском шоссе в Липецке. Около 19.00 не справилась с управлением 42-летняя женщина за рулем «Опела». Машина вылетела в кювет и перевернулась. В ДТП пострадали сама водитель и 9-летняя девочка, обеих увезли в больницу.

Еще одна дама попала в ДТП в селе Боринское в Липецком районе. Днем на улице Чайковского 40-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» въехала в МАЗ. Женщине потребовалась помощь медиков, но в больницу класть не пришлось. По данным регионального УГИБДД, причина аварии – нарушение очередности проезда.

В тот же день в Липецке на улице Гагарина 51-летний водитель «БМВ» въехал в стоящий «Мицубиси», за рулем которого был 72-летний пенсионер. Пострадала 62-летняя пассажирка японской машины.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области в пяти авариях пострадали 6 человек. ДТП без пострадавших автоинспекторы зарегистрировали 11.

ИСТОЧНИК KP.RU