Легковушка застряла на рельсах в Липецке

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-25T10:06:29+03:00

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Еще один инцидент который ненадолго парализовал движение трамваев случился ранним утром в Липецке в районе парка Победы. Там автомобиль «Дэу Нексия» вылетел на трамвайные пути вне переезда. Иномарке удалось перескочить через часть высоких рельсов, но посередине между путями «Нексия» застряла.

Почему водитель решил пересечь рельсы не по переезду и как он оказался на путях, неизвестно. Но транспорт не мог проехать в обе стороны, спешащие на работу пассажиры негодовали, в водитель в отчаянии ходил вокруг машины.

Парк Победы застряла машина на рельсах .vk.com/myregion48

Всех спас водитель грузовика, который подъехал на место и с помощью троса вытянул «севшую на мель» иномарку.

Напомним, что этим же утром, 25 октября, движение трамваев остановилось из-за внештатной ситуации в районе ЛТЗ, где над рельсами повис столб с проводами.

ИСТОЧНИК KP.RU