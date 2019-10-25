2019-10-25T11:31:38+03:00
Общество

Образовательные проекты «Деловой среды» признаны лучшими практиками по развитию предпринимательства

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Два проекта компании экосистемы Сбербанка АО «Деловая среда» — Всероссийская платформа знаний и сервисов для бизнеса и образовательный проект «Школа бизнеса регионов» вошли в перечень лучших региональных практик поддержки МСП, который определила рабочая группа Госсовета РФ по направлению «малое и среднее предпринимательство» (далее — МСП) под председательством Министра финансов А. Г. Силуанова, Первого заместителя Председателя Правительства РФ.

Платформа знаний и сервисов для бизнеса dasreda.ru — совместный проект Сбербанка и Минэкономразвития России, запущенный в 2017 году. На платформе есть всё, что нужно для старта и развития своего дела: статьи, видео, курсы, траектории и специальные предложения на партнёрские сервисы для автоматизации бизнес-процессов. Обучение на платформе уже прошло 308 тыс. предпринимателей, количество регистраций превысило 500 тыс., а охват площадки составил 1,5 млн пользователей.

«Школа бизнеса регионов» — обучающие мероприятия для предпринимателей в регионах. Занятия ведут спикеры и эксперты федерального уровня, программы длятся от двух недель до двух месяцев. В 2019 году реализовано 53 образовательные программы в 26 регионах России. В них прошло обучение более 10 тыс. предпринимателей, а средний NPS программ составил 77. На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве подписаны с 70 регионами РФ.

Программы «Школы бизнеса регионов» входят в топ-3 образовательных практик для предпринимателей и рекомендованы Постановлением Правительства № 147-р от 31.01.17 для реализации в субъектах РФ.

- Миссия «Деловой среды» — развитие предпринимательства. Мы выбрали образование инструментом решения проблем начинающих и действующих предпринимателей. Сегодня мы предоставляем доступ к лучшим образовательным программам, современным инструментам и практикам ведения бизнеса в онлайне, а также обеспечиваем комплексное развитие предпринимательской̆ деятельности через очные образовательные программы в регионах. Мы рады, что наша деятельность находит отклик не только у предпринимателей, но и у государства и представителей разных регионов России, - рассказал генеральный директор АО «Деловая среда» Виталий Тарасов.

Полный список лучших практик опубликован на сайте мойбизнес.рф. Помимо программ «Деловой среды» в него вошло еще 14 практик поддержки МСП. В частности, центры «Мой бизнес» — проект Минэкономразвития России, а также программы инвестиционной поддержки, улучшения производительности труда, развития экспортного потенциала и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке в работу автобусов №34 и №353 внесли изменения
Турфирма в Липецке обманула отдыхающих на полмиллиона рублей
Мэрия: средняя зарплата в Липецке более 42 000 р. в месяц – прирост 111%
Легковушка застряла на рельсах в Липецке
В Липецке женщина с ребенком на «Опеле» вылетела в кювет
В Липецкой области заложен первый камень завода «Сингента»
Столб с проводами в Липецке угрожающе повис над рельсами и мешает трамваям
Под Липецком закроют склады с куриным пометом, после жалоб на недомогание
В пятницу 4 улицы Липецка останутся без света, 6 - без воды
В Липецке в ГДМ "Октябрь" хотят переселить "Казаков России"
Владельца магазина в Липецке, продававшего водку без маркировки, оштрафовали на полмиллиона
Депутаты решают, где в Липецке установить новые памятники
Игорь Артамонов встретился с участниками Программы развития кадрового резерва
МЧС предупреждает жителей Липецкой области о густом тумане
В Липецке таксист оставил без денег пассажирку, которая обронила телефон
В ноябре по проспекту Победы в Липецке пустят автобусы
В аэропорту «Липецк» задержали и отменили вылеты из-за тумана
Женщину ограбили в квартире под Липецком
Утром в Липецке из-за пожара эвакуировали многоквартирный дом
Транспортное обслуживание липчан выходит на новый уровень
Алексей Рубахин: «ОГУП «Липецкдоравтоцентр» на пути освоения и внедрения бережливых технологий»
"Такого масштабного ремонта автодорог в Липецкой области еще не было"
Под Липецком женщина на «Калине» сбила мотоциклиста
Ночью в Липецке сгорели две дорогие иномарки
Бывшего начальника колонии под Липецком осудили за превышение полномочий
В Липецке жильцы многоэтажки боятся выходить в кишащий тараканами подъезд
По просьбам горожан в Липецке меняют расписание двух автобусов
Наркодилер из Украины оставил закладки в Липецке и пытался скрыться в Белгороде