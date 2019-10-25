СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-25T14:21:46+03:00

Липчанка не попала на обложку журнала Playboy и собирает голоса Фото: принтскрин видео.

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19-летняя липчанка Ангелина Просветова прошла в финал конкурса "Девушка года Playboy 2019", однако выиграть не смогла. Редакция и члены жюри - Анна Седокова, Тимур Батрутдинов и Давид Манукян отдали этот титул 23-летней Алене Тарасовой из Нижнего Новгорода.

Но у липчанки еще есть возможность побороться за победу в номинации "Девушка года Playboy 2019 по версии пользователей Вконтакте". В этом году организаторы конкурса решили запустить альтернативное голосование, чтобы выбрать еще одну красавицу-победительницу. Отдать свой голос нужно успеть до 8 ноября в группе Вконтакте.

Напомним, Ангелина 11 лет танцевала казачьи и народные танцы. В 11 классе девушка стала артисткой балета Государственного театра танца "Казаки России". Липчанка учится в Москве на руководителя хореографическим коллективом. Занимается фотографией, обучает детей танцам.

Липчанка не попала на обложку журнала Playboy и собирает голоса.

ИСТОЧНИК KP.RU